LOSC – Mercato : le FC Barcelone aurait déjà renoncé à Osimhen

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, a réalisé une première partie de saison tonitruante qui lui vaut évidemment des convoitises.

Avec 12 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen n’a pas mis longtemps à démontrer son adaptation au club lillois. Acheté pour pallier l’efficacité de Nicolas Pépé parti à Arsenal, l’attaquant nigérian est présent au rendez-vous.

Un attaquant qui aura 21 ans dans quelques jours et démontre déjà une telle efficacité, cela attire forcément les regards. Les plus grands clubs se penchent déjà sur la future grosse vente du LOSC. Et le FC Barcelone a vite été listé parmi les prétendants pour l’accueillir.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Un intérêt confirmé par Skysports alors que le FC Barcelone pense de plus en plus sérieusement à l’arrivée d’un numéro 9 pour préparer la succession de Luis Suarez. Seulement, comme l’explique Mundo Deportivo, si le Barça confirme son envie de recruter un buteur probablement l’été prochain, Osimhen ne ferait plus partie des joueurs ciblés. L’attaquant argentin de l’Inter Lautaro Martinez semble aujourd’hui faire figure de priorité.