LOSC – Mercato : les détails de l’offre pour Morelos ont fuité

Successeur désigné de Victor Osimhen, Alfredo Morelos pourrait bien rejoindre le LOSC. Les Dogues ont réalisé une belle offre auprès des Glasgow Rangers.

Au LOSC, le jeu des chaises musicales a débuté. Après les pertes de Loic Rémy et Victor Osimhen, parti à Naples, les Dogues vont reconstruire une attaque durant la fenêtre estivale. Si la piste Jonathan David est toujours chaude, Alfredo Morelos pourrait être le deuxième buteur à rejoindre le nord de la France. Burak Yilmaz est très proche de s’engager avec le dernier 4e de Ligue 1.

Ce lundi, FootMercato a précisé le contour de l’offre du LOSC pour Morelos. Pour s’adjoindre les services du joueur formé à l’Independiente Medellín (Colombie), les Dogues ont proposé 15 millions d’euros (plus deux de bonus). Sous contrat jusqu’en 2023 en Écosse, l’international colombien pourrait rallier le domaine de Luchin, centre d’entraînement, pour un bail de quatre saisons. Il s’est montré favorable à relever le défi proposé par les dirigeants nordistes.

Mais, pour l’heure, le club dirigé par Steven Gerrard a refusé les premières approches lilloises. Pour son buteur (56 buts en 118 matches), les Rangers veulent encaisser au moins 20 millions d’euros. Cette saison, Morelos a délivré 3 passes décisives et inscrit 12 buts en 26 matches de championnat.

Devant l’insistance de Gérard Lopez, président du LOSC, et la volonté du joueur de 24 ans, l’affaire pourrait bien se conclure plus vite que prévue. Avec Burak Yilmaz et Alfredo Morelos, Lille aura déjà réussi son pari de redonner du clinquant à l’attaque de Christophe Galtier.