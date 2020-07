LOSC – Mercato : Lopez laisse dangereusement traîner le dossier David

true

Priorité du LOSC, le dossier Jonathan David s’enlise. La Gantoise n’a plus de nouvelles de ses confrères français au sujet du buteur canadien.

Un bras de fer se met en place entre le LOSC et la Gantoise au sujet de Jonathan David. Priorité du recrutement nordiste, le jeune buteur canadien (20 ans) est toujours présent dans le club belge. Pourtant, le natif de New York (États-Unis) a fait part depuis plusieurs semaines de son désir de rejoindre les pensionnaires de Pierre-Mauroy.

Problème, les Dogues ont offert 25 millions d’euros. Une offre jugée très insuffisante par rapport aux attentes des dirigeants de la Gantoise. Cette saison, en Jupiler Pro League, Jonathan David a explosé. En 27 rencontres, il a marqué 18 buts et offert 8 passes décisives.

De plus, la sortie médiatique de Jonathan David, dans le quotidien Equipe, a fortement déplu les Belges. À l’heure actuelle, la Gantoise préfèrerait vendre son joyau à un autre club. Le Leeds de Marcelo Bielsa, récent promu en Premier League, est très intéressé par le profil de l’international canadien.

Selon les dernières informations du média belge Het Laatste Nieuws, aucune récente discussion n’a eu lieu entre les deux parties. Mais une chose est certaine, La Gantoise ne reviendra plus sur le prix réclamé, entre 30 et 35 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2023, Jonathan David est dans l’impasse. Pour attirer un des plus gros espoirs du football mondial, le LOSC devra mettre le prix avant que la concurrence s’intensifie.