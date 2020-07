LOSC – Mercato : Naples colle un ultimatum à Osimhen, le transfert menacé !

true

Si Naples est prêt à attendre que Victor Osimhen (LOSC) prenne une décision, la patience italienne n’excèdera pas les dix jours…

Si le LOSC et Naples entendent tous deux boucler le dossier Victor Osimhen rapidement, le Nigérian prend son temps pour donner sa réponse définitive. En Italie, cette indécision est assez mal perçue. D’après le « Corriere dello Sport », le club entraîné par Gennaro Gattuso aurait mis un ultimatum à Osimhen, lui intimant de se décider dans les dix jours sans quoi le transfert ne se fera pas.

Une situation tendue qui déplait au clan Osimhen et à son beau-frère Osita Okolo, qui l’a fait savoir comme nous vous le retranscrivions hier : « Victor n’a pas refusé, mais il se sent un peu sous pression et veut être complètement en sécurité. Nous avons écouté les promesses de Napoli: si elles sont vraies, et si le club valide toutes les conditions, alors ce pourrait être le bon projet pour lui ».

Côté italien, on est prêt à laisser un temps de réflexion à Osimhen mais pas à l’étendre davantage sur la durée. En cas d’échec du dossier, Naples souhaiterait rapidement pouvoir activer son plan B en attaque et ne pas perdre plus de temps à convaincre un joueur initialement réticent à l’idée de signer en Série A.