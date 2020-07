LOSC – Mercato : Osimhen va compliquer la vie des Dogues avec la DNCG

true

L’attaquant nigérian s’est mis d’accord avec le SSCN mais sa priorité demeure de signer en Angleterre. Ce qui pourrait nuire aux finances du LOSC.

« On a eu plusieurs offres pour Victor. On a beaucoup échangé. On s’entend bien. Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux, par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage. Naples, c’est juste en dessous de la Juve ou du Barça mais c’est au même niveau que l’Atlético de Madrid. S’il va là-bas, il va être leur superstar. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d’un footballeur. Victor a cette force de performer sous pression. »

Ces mots étaient signés Gérard Lopez dans La Voix du Nord hier. Seulement, si le président du LOSC semble avoir acté le départ de son attaquant au Napoli, celui-ci ne devrait pas intervenir tout de suite selon Manu Lonjon. « Le deal Osimhen ( LOSC) / Naples ne devrait pas se faire dans les prochains jours. Le joueur souhaite prendre son temps. » Parce que le Nigérian espère toujours voir un club anglais lui faire une offre ?

Quelle que soit la raison, le fait que le transfert traîne ne devrait pas arranger les affaires d’un LOSC dont la DNCG attend qu’il vende pour 180 M€ pour valider son dossier…