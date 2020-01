LOSC – Mercato : Thiago Maia pas encore serein pour son départ à Flamengo

Les images sont souvent plus parlantes que des mots. Thiago Maia, le milieu de terrain du LOSC, a quitté la France pour rejoindre le Brésil. Christophe Galtier, en conférence de presse, ne faisait d’ailleurs pas mystère du départ du joueur pour Flamengo.

Ce dimanche, l’arrivée de Thiago Maia a donc fuité sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, le milieu qui n’a jamais réussi à s’imposer à Lille ne considère pas son prêt au club brésilien comme acquis.

O Thiago Maia, que já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, chega por empréstimo de 1 ano junto ao Lille, da França, com opção de compra e passe fixado. ⚫?￰゚ヌᄃ?￰゚ヌᄉ? #ThiagoMaia #Flamengo #MaiorDoMundoOFC #SRN #Lille #LOSC pic.twitter.com/QT1zAfmiIK

