LOSC – Mercato : un attaquant coté de Naples en échange d’Osimhen ?

true

En partance pour le Napoli sur ce mercato, Victor Osimhen pourrait bien faire en sorte d’attirer Adam Ounas (23 ans) du côté du LOSC pour faire baisser la note.

Naples a grandement avancé sur le transfert de Victor Osimhen, aperçu mardi en Italie pour visiter les installations du club italien. Le Napoli essaye en parallèle de conclure l’opération Gabriel, dans le viseur de Gennaro Gattuso. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que l’indemnité de mutation tournera autour de 22 M€ hors bonus.

Le Brésilien, qui a pour ambition d’intégrer son équipe nationale, doit en principe se prononcer entre Everton (Angleterre) et Naples d’ici à la toute fin de semaine. Concernant Osimhen, la donne est à la fois plus limpide et plus floue. Plus limpide, parce que l’attaquant nigérian est ardemment désiré par le coach du Napoli, avec qui il visite la ville ce mercredi. Plus floue, parce que le prix de l’intéressé pourrait monter très haut. Afin de limiter la casse et faire baisser la facture, les Partenopei auraient dans l’idée d’inclure Adam Ounas (23 ans) dans l’opération.

Naples veut inclure Ounas pour faire baisser la note

« En cas de départ confirmé de Koulibaly, le Napoli veut faire coup double avec le Brésilien Gabriel. Le statut d’extra-communautaire ne facilite par les deux dossiers. Le club du président De Laurentiis doit faire de la place, annonce le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi. Pour le transfert d’Osimhen, ça part sur un montant nettement inférieur aux chiffres évoqués ici et là. Pour l’instant, ça discute autour de 50 M€ + divers bonus, le Napoli espérant toujours inclure Ounas pour diminuer la part de cash. »