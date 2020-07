LOSC – Mercato : Victor Osimhen à Naples, c’est quasi bouclé

Malgré une réticence de départ en raison des problèmes récurrents de racisme dans les stades italiens, Victor Osimhen va bien quitter le LOSC pour Naples. C’est ce qui ressort des propos tenus par le président des Dogues, Gérard Lopez, samedi, dans un entretien accordé à La Voix du Nord.

« On a eu plusieurs offres pour Victor, a en effet confié Lopez. On a beaucoup échangé. On s’entend bien. Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux, par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage. Naples, c’est juste en dessous de la Juve ou du Barça mais c’est au même niveau que l’Atlético de Madrid. S’il va là-bas, il va être leur superstar. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d’un footballeur. Victor a cette force de performer sous pression. »

Alors qu’hier soir au micro de Sky Italia, le directeur sportif du Napoli, Crisitiano Giuntoli a confié, « Une signature d’Osimhen la semaine prochaine ? On s’intéresse beaucoup au joueur, nous allons voir», Nicolo Schira en remet une couche ce lundi en affirmant que le transfert devrait être officialisé cette semaine.

« Naples et Victor Osimhen sont en discussions avancées, et De Laurentiis est confiant pour finaliser le deal ces prochains jours ». Selon le spécialiste des transferts, un contrat de 5 ans attend le Nigérian, qui touchera un salaire de 3 M€ (+ bonus) à Naples. « Naples et Lille travaillent pour conclure l’accord rapidement », précise-t-il encore.

#Napoli and Victor #Osimhen are in very advanced talks and De Laurentiis is confident to finalize the deal on next days. Ready 5-years contract (€3M a year + adds-on) for the nigerian striker. Napoli and #Lille are working to complete the agreement soon. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 6, 2020