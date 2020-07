LOSC – Mercato : Yilmaz, Rémy, joueurs touchés par le Covid-19, Galtier fait le point

true

En conférence de presse, ce jeudi après-midi, Christophe Galtier, coach du LOSC, a énuméré tous les points chauds de l’actualité lilloise.

En pleine préparation avec son groupe, Christophe Galtier a balayé largement l’actualité du LOSC en conférence de presse. L’entraîneur des Nordistes a évoqué les sujets Yilmaz et Rémy. Il a également donné des nouvelles d’Ikoné, Bamba et Sanches, tous touchés par le Covid-19.

Tout d’abord, Galtier s’est intéressé au mercato estival de son équipe. Il a confirmé la piste Burak Yilmaz (35 ans, Besiktas). « Oui. Est-ce qu’il va venir ? Il y a encore du chemin à faire. S’il venait, il y aurait d’autres arrivées à ce poste-là. Après le départ de Loïc (Rémy), on cherchait un joueur d’expérience. Il a 35 ans, joue beaucoup. Il ressemble en termes professionnels et de personnalité à José Fonte. C’est un leader d’équipe et de vestiaire. Il semble être intéressé par le projet. Luis me l’a présenté. Il m’intéresse. »

En revanche, le natif de Marseille a fermé la porte à un retour de Loïc Rémy. « Est-ce qu’il reviendra au LOSC ? Non, a affirmé Galtier. Il a été très clair et très correct. Mais, il est très difficile de vouloir le récupérer moralement alors que le contrat du LOSC et celui en Italie n’étaient pas les mêmes. Son histoire ici s’est arrêtée. »

Le buteur français a raté sa visite médicale préalable à son engagement à Benevento (Serie A). « Je n’ai pas encore de nouvelles de Loïc, a concédé Galtier. On le laisse tranquille. Les joueurs en ont parlé cette semaine. Il a été confronté au même problème partout où il a signé. Sa visite médicale a été recalée. Chez nous, quatre ou cinq experts (cardiologues) avaient validé sa qualification. Ce n’est pas le cas en Italie, où il est allé. Mais je suis sûr qu’il trouvera un point de chute de qualité ailleurs. »

Au LOSC, Bamba, Sanches et Ikoné sont « fatigués » après avoir contracté le Covid-19

Durant sa présaison, Lille a été touché de plein fouet par le Covid-19. Ikoné, Bamba et Sanches ont tous été testés positifs au virus. Christophe Galthié a donné des nouvelles de ses éléments. « Jonathan Bamba a recommencé à travailler avec le groupe ce jeudi. Jonathan Ikoné, non. Il est en décalage et s’entraîne les après-midi. Ils ont l’air sereins et de mieux en mieux physiquement. Mais ils ont été fatigués. Ils ne seront pas rétablis pour jouer contre le FC Bruges (samedi, à 18 heures). Renato (Sanches) est toujours au Portugal. Il va bien physiquement et moralement. On attend de savoir quand il va pouvoir rentrer. »