LOSC : Rio Mavuba de retour dans le Nord ?

L’ancien milieu de terrain du LOSC, Rio Mavuba, est revenu sur la possibilité de retrouver le club du Nord dans un avenir plus ou moins proche.

Confinement oblige, c’est la tendance. Des entretiens à distance pour tous les acteurs du football professionnel français, que ce soit par téléphone ou en live sur Instagram. Ce fut le cas pour Rio Mavuba, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux et du LOSC, notamment, qui a profité d’une discussion avec une journaliste Sandy Heribert, pour s’attarder sur son avenir dans le ballon rond.

Et de toute évidence, Mavuba pourrait, d’ici quelques mois, retrouver les terrains du Domaine de Luchin. Propos retranscrits par lepetitlillois.

« On verra si nous allons réussir à trouver une issue ou un poste pour moi »

« Pour l’instant, c’est dans les papiers. On doit encore en reparler mais il y a un contrat qui est présent. On verra si nous allons réussir à trouver une issue ou un poste pour moi. Tout le monde sait que j’ai deux clubs en France qui me tiennent à cœur donc si je peux entraîner dans l’un d’eux, je serais le plus heureux. »