LOSC – Stade Rennais (1-0) : Pierre Ménès s’indigne du jeu proposé

Présent hier au stade Pierre Mauroy, Pierre Ménès n’a pas franchement apprécié le spectacle proposé par le LOSC et le Stade Rennais. Et il s’en indigne.

Sur son blog, Pierre Ménès, qui a commenté la victoire du LOSC hier face au Stade Rennais, s’est montré très critique sur le jeu proposé par les deux équipes, pourtant à la lutte pouir une qualification en Ligue dees champions. « J’ai donc eu le privilège d’assister au stade Pierre-Mauroy, au choc de cette 23e journée entre le 4e et le 3e de la Ligue 1. Un « sommet » qui a accouché d’un pauvre match qui aurait pu se terminer par un triste 0-0, alors que les deux équipes se présentaient avec quatre éléments offensifs chacune », explique le journaliste de Canal +.

Ménès trouve tout de même une circonstance atténuante aux Dogues et aux Rennais. « À leur décharge, elles enchaînaient leur troisième match en une semaine, grâce au génie cumulé de la Fédé et de la Ligue qui aiment bien placer un maximum de matchs pendant la pire période de la saison – Dieu merci la Coupe de la Ligue n’existera plus l’année prochaine… »

« Camavinga m’a paru totalement épuisé »

Et à Ménès d’expliquer qu’après l’ouverture du score de Loïc Rémy, il n’avait pas senti les Rennais capables de revenir… « Alors peut-être que le LOSC a marqué trop tôt, sur cette perte de balle de Raphinha qu’Ikoné a transformée en passe décisive pour Rémy, buteur avec l’aide d’une faute de main de Mendy et du poteau. Très franchement, on a tout de suite senti que les Bretons n’avaient pas les ressources physiques pour revenir. Il ne faut pas oublier qu’il y a six jours, ils ont joué deux heures à Angers et qu’ils ont eu un match très dur sur le plan physique et émotionnel vendredi contre Nantes. Un garçon comme Camavinga m’a paru totalement épuisé. Le match est resté informe jusqu’au bout, avec un ou deux arrêts de part et d’autre. Compte tenu de ce qu’on pouvait espérer de cette affiche, c’était clairement décevant. »