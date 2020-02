LOSC : Tiago Djalo compte bien séduire Galtier face à l’OM

false

Régulièrement aligné avec le LOSC en début de saison, Tiago Djalo a perdu sa place de titulaire au profit du duo Gabriel – José Fonte. L’absence du premier nommé lui laisse une chance de se montrer lors du choc face à l’OM, et le défenseur lillois compte bien la saisir. Morceaux choisis de sa conférence de presse.

Heureux de retrouver les pelouses

« Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de rejouer. Je me prépare bien, je vais tout donner pour répondre aux attentes de ma titularisation et pour qu’on remporte la victoire. Il y a des opportunités dans le football. En début de saison, j’ai joué. Il faut continuer à travailler, se donner à fond et garder le plaisir de jouer. Je veux profiter des chances que me donne l’entraîneur pour que je montre mon niveau et que je m’impose. »

L’ambition de convaincre Galtier

« Je ne suis pas un joueur qui ressent la pression. Je dois utiliser mes capacités pour me donner à fond et correspondre aux attentes de l’entraîneur. Je ne ressens pas de pression particulière avant de jouer l’OM. Il faut rester concentré. Je suis concentré sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour progresser et répondre aux attentes de l’entraîneur et du club. »

Une adaptation facilitée

« C’est important d’avoir des coéquipiers qui parlent notre langue quand on arrive dans un club. J’ai des conseils de la part des plus expérimentés. Cela facilite les choses d’avoir des lusophones à mes côtés. »

La sélection, pas sa priorité

« Je dois m’imposer au LOSC avant de penser à l’éventualité d’intégrer la sélection portugaise. Je dois grandir chez les Dogues. Quand je suis arrivé, j’ai tout de suite voulu montrer mes qualités. Je dois garder la tête levée et regarder droit devant moi. Je dois travailler et montrer que j’ai les qualités requises pour m’imposer. »

Une association travaillée avec José Fonte

« José Fonte est un joueur qui me connaît très bien. Il connaît mes qualités comme mes points faibles. Cette semaine, on a bien travaillé ensemble. Nous sommes complémentaires. Je suis persuadé que nous allons bien jouer ensemble contre l’OM. »