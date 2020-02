LOSC : un somptueux classement qui laisse aussi des regrets

Vous avez sans doute pu le constater hier soir : Le LOSC n’a pas tremblé face au Stade Rennais, 1-0, et s’est du même coup relancé dans la course au podium. Il s’agissait du neuvième succès des joueurs de Christophe Galtier dans le Nord. Chiffre ô combien significatif puisque Lille est tout simplement la meilleure équipe en Ligue 1 à domicile, avec 29 points engrangés au stade Pierre-Mauroy. Devant le PSG.

Seule défaite cette saison ? Oui, contre le PSG (0-2) comme vous pouviez l’imaginer… Seul regret, un bilan désastreux en terrain adverse avec huit petits points glanés depuis le début de saison. Le LOSC, si il parvenait à être plus régulier, n’en serait pas à essayer d’accéder au podium. Mais bel et bien à déloger l’OM de la seconde place.

29 – Lille a marqué 29 points à domicile en Ligue 1 2019/20, plus que toute autre équipe. Le Losc affiche le plus haut différentiel (+21) entre ses points marqués à domicile (29) et à l’extérieur (8) dans l’élite cette saison. Forteresse. pic.twitter.com/WytQFcV3c7

