LOSC : Victor Osimhen, c’est Monsieur 47% à Lille

Plus le temps passe et moins on parle de révélation. Tant Victor Osimhen, l’attaquant nigérian du LOSC arrivé l’été dernier, nous habitue aux performances de choix et aux buts en cascade.

Ce fut d’ailleurs le cas, une fois encore, hier soir face à Amiens (3-1), lors de la qualification lilloise pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Un but, un de plus, ce qui porte désormais son total à 14, auquel il faut ajouter tout de même trois passes décisives. Résultat, et comme le prouve cette statistique ci-dessous, Osimhen, c’est déjà 47% des buts inscrits par le LOSC cette saison, toutes compétitions confondues.

Victor Osimhen 🇳🇬(14 réalisations et 3 passes décisives) est impliqué sur 47% des buts du @losclive en compétition officielle cette saison(17/36) #LOSCASC — Stats Foot (@Statsdufoot) 8 janvier 2020

On souhaite déjà bien du plaisir aux dirigeants lillois pour étudier les demandes de transferts l’été prochain…