LOSC – Mercato : Victor Osimhen ne serait pas le Dogue le plus coté

true

Le classement des joueurs les plus chers de Ligue 1 établi par l’Observatoire du football laisse apparaître que Jonathan Ikoné est le Dogue le plus coté, devant Victor Osimhen.

Le rapport du CIES publié ce mardi a beaucoup fait parler. En établissant la cote des 14 meilleurs joueurs de chacun des grands championnats, suivant des paramètres très précis, il a ainsi permis d’identifier les têtes d’affiche partout en Europe. Et il y a eu quelques surprises, notamment au LOSC.

On aurait ainsi pu penser que le joueur le plus bankable des Dogues depuis le début de la saison se nommerait Victor Osimehen, serial buteur arrivé de Belgique à l’intersaison. Mais non, le Nigérian n’est que 2e derrière son coéquipier Jonathan Ikoné.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

L’international français, meilleur passeur du LOSC lors de la première partie de saison, vaudrait 76,2M€. L’attaquant coûterait pour sa part 62,9M€. Quoi qu’il en soit, rien qu’avec ces deux joueurs, le projet de Gérard Lopez a encore quelques beaux jours devant lui !