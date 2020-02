LOSC : les Dogues n’ont pas impressionné que Laurey au RC Strasbourg

true

Le grand LOSC est-il enfin de retour ? En difficulté depuis le début de l’année civile et encore plus hors de ses bases depuis le début de la saison, les Dogues se sont réveillés samedi à la Meinau devant le RC Strasbourg (2-1).

#Ligue1#RCSALOSC#Strasbourg 1-2 #Lille Les Lillois remportent une victoire très importante qui leur permet de rester à 6 points du podium. La 2e victoire à l’extérieur de la saison fait du bien! #RCSA #LOSC pic.twitter.com/Qjw1ZyMsGM — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) February 1, 2020

Menés au score, les hommes de Christophe Galtier ont réveillé la bête pour finalement s’imposer avec un état d’esprit irréprochable et enfin retrouvé. Thierry Laurey a déjà fait remarquer dimanche la belle victoire du LOSC. Dimitri Liénard a emboité le pas de son entraîneur en Alsace.

« C’était une équipe qui nous a vraiment bousculés »

« Dans l’impact et la densité, Lille était en très grande forme. On voit que c’est une équipe qui a été en Ligue des champions cette saison, a commenté le milieu du RC Strasbourg au micro de Direct Racing. Depuis que je suis au club, j’ai rarement vécu une seconde période où on n’a pas pu autant maîtriser à la Meinau. Même face à l’OL, on avait été plus dangereux. Lille, c’est vraiment une équipe bien en place, notamment physiquement. Lille a fait une très belle prestation. C’était une équipe qui nous a vraiment bousculés. »