OL – ASSE (2-0) : ce que Bruno Guimarães a changé chez les Gones

Moussa Dembélé a réalisé un doublé dimanche soir lors de la victoire de l’OL contre l’ASSE (2-0). Mais c’est Bruno Guimarães qui a éclaboussé le derby de son talent. Le Brésilien était partout en première mi-temps, ce qui lui a valu d’être élu homme du match par les téléspectateurs de Canal +.

1 – Bruno Guimarães parmi les joueurs de Lyon toutes compétitions confondues depuis son 1er match le 21 février : 90% de passes réussies (167/185) – 1er

24 ballons récupérés – 1er

4 dernières passes avant un tir – 1er ex-aequo

1er

24 ballons récupérés – 1er

4 dernières passes avant un tir – 1er ex-aequo

22 duels gagnés – 2e ex-aequo BG.

Sur la Chaïne L’Equipe, Ludovic Obraniak a mis en avant son apport. « L’OL surfe sur la vague après sa victoire contre la Juve, estime l’ancien milieu de terrain. Un succès comme celui-ci, c’est fédérateur. Les joueurs font honneur au maillot et les supporters n’en demandent pas plus. Il y a une bonne dynamique et Guimarães n’y est pas étranger. C’est une bonne pioche. Il met tout le temps le ballon là où il faut. Il change tout ! »

Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges non plus. « Lyon a remporté sans aucune contestation possible son derby. Notamment grâce à une première période brillante en termes de jeu, de pressing, d’intensité et de construction. Il est évident que l’arrivée de Guimaraes en pointe basse de l’entrejeu permet à Aouar d’être déchargé de certaines responsabilités défensives et à Tousart de jouer plus haut. Au final, tout le monde en bénéficie. »