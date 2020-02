OL – ASSE : des retrouvailles particulières attendent Garcia pendant le derby

true

Arrivé une petite semaine après la défaite de l’OL sur la pelouse de l’ASSE en octobre (0-1), Rudi Garcia n’a pas encore eu l’occasion de découvrir la chaleur d’un derby. Le coach lyonnais va devoir négocier un deuxième rendez-vous d’importance après la victoire face à la Juventus cette semaine.

Devant la presse, le coach lyonnais semble avoir mesuré la portée de ce match, se basant sur ses expériences personnelles. « Un derby est toujours particulier. Il n’est plus question de classement, mais de suprématie régionale. J’ai connu le derby Lille-Lens et celui de Rome en Italie. Je me concentre sur le jeu, mes joueurs et la stratégie. Les joueurs seront évidemment motivés, mais il faudra aussi garder la tête froide. Il faut jouer avec sa tête et pas qu’avec son cœur de lion. Il faut être intelligent sur ces matchs », a estimé Garcia.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Le coach lyonnais, à cette occasion, va retrouver deux joueurs marquants de son parcours d’entraîneur. Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy, deux de ses cadres quand il a emmené le LOSC vers le titre en 2011, seront présents du côté de l’ASSE. Mais le coach lyonnais va tenter de mettre ses émotions de côté. « Je n’ai pas la mémoire courte, je sais que j’ai fait le doublé avec Lille en 2011 avec Debuchy et Cabaye. On sera ennemis à 21h dimanche, mais après le match ils seront toujours dans mon cœur. C’est comme ça que ça se passe en toute bonne intelligence. »