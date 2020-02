OL – ASSE : une envie de vengeance habite le vestiaire lyonnais avant le derby

true

Dimanche soir, l’un des grands classiques de Ligue 1 va opposer l’OL à l’ASSE. Un derby particulièrement bouillant qui va opposer deux formations en quête de gros points en championnat. Mais c’est avant tout un prestige régional qui est en jeu.

Pour le moment, les Verts ont l’avantage cette saison puisqu’au match aller, Robert Beric avait offert la victoire à l’ASSE dans les dernières minutes (1-0). Un souvenir qui semble d’ailleurs toujours hanter le vestiaire lyonnais. Léo Dubois, devant la presse, a en effet confié qu’un vrai esprit de revanche regnait chez les Gones. « On a à coeur d’effacer ce match. On a les qualités pour faire beaucoup mieux qu’à l’aller. On est tous encore conscients de ce qu’il s’est passé là-bas. Et on va essayer de l’effacer dimanche », a assuré le défenseur lyonnais.

Le latéral a par ailleurs livré son sentiment sur son retour express au plus haut niveau. Lui qui a déjoué tous les pronostics après sa blessure au genou. « Je ne sais pas si c’est une performance. C’est dû à la réathlétisation et au travail de tout le monde. On s’était mis des objectifs en commun et on a su les respecter. On n’a pas brûlé les étapes non plus. Il fallait revenir prêt pour pouvoir être le meilleur possible et aider au mieux l’équipe », a conclu Dubois.