OL : Aulas attaque à nouveau le Stade Rennais

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’est une fois encore servi de Twitter pour régler des comptes. Cette fois avec le Stade Rennais.

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, était l’invité de la radio RTL en fin d’après-midi. Balayant l’actualité mercato et revenant, bien entendu, sur l’arrêt du championnat de France, décidé par le gouvernement il y a plusieurs semaines. Un entretien, mal relayé par certains médias, et qui a contraint le nouveau patron du SRFC a clarifier ses propos au travers d’un communiqué publié sur le site officiel.

« N’en déplaise à Jean-Michel Aulas, je n’ai jamais dit que j’étais d’accord pour une reprise, la fin du Championnat ayant été actée par le gouvernement. J’invite tout le monde à bien réécouter l’interview. On fera les comptes à la fin. On ne connaît pas les conséquences d’un enchaînement entre la reprise des fins de saison ailleurs et le début de la saison suivante après une longue interruption sans véritable préparation. Personne, aujourd’hui, ne peut dire que la France a pris la plus mauvaise décision. »

Dans la foulée de ce rectificatif, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, n’a pas tardé à donner son point de vue. En remettant une couche sur la qualification du Stade Rennais en Ligue des Champions. « ⁦on a bien compris que Jma avait raison sur le fonds et que sur la forme la qualification d Rennes était épatante et contestable! »