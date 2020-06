OL : Aulas claque la porte à Canal +

La chaîne de l’OL va intensifier les contenus toujours selon Moyal : « Outre l’actualité de nos équipes masculine, féminine et des jeunes, on souhaiterait traiter de plus en plus l’actualité de notre franchise américaine OL Reign, ajoute Harry Moyal. On discute également avec l’ASVEL pour suivre leur actualité sur le basket et l’e-sport aura aussi de la place dans notre programmation. » La priorité sera bien évidemment donné à l’OL avec la couverture de l’avant match pour l’équipe professionnelle, des interviews d’après match. Sur les équipes jeunes, la chaîne propose cette fois des directs.