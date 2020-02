OL : Aulas sait comment emmener Cherki plus haut que Mbappé

true

Voilà de longs mois maintenant que Rayan Cherki est annoncé comme le prochain crack de l’OL. Ses dernières apparitions avec le club gone viennent le confirmer. Et forcément, Jean-Michel Aulas ne peut que s’en satisfaire.

Toujours en première ligne pour mettre en valeur le travail de son club et notamment de son Académie, le président de l’OL a profité de son interview au quotidien italien Tuttosport pour comparer le jeune Cherki à un certain Kylian Mbappé.

Et pour Jean-Michel Aulas, Cherki peut même envisager de voir plus haut que l’attaquant du PSG… à une condition qui fait ses affaires. « Rayan Cherki est peut-être encore plus technique que Kylian Mbappé. Mais surtout, il s’est révélé encore plus tôt. S’il reste à Lyon plusieurs années encore, il deviendra plus fort que Kylian Mbappé », a assuré Aulas. Plutôt habile pour préparer une collaboration longue durée avec son prodige.