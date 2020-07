OL : deux nouveaux matchs amicaux annoncés

true

Pour se préparer avant la Ligue des Champions et la finale de la coupe de la Ligue, l’OL a programmé deux matches amicaux.

L’OL poursuit sa route vers ses dernières échéances de la saison 2019-2020. Le club rhodanien a annoncé ce vendredi que deux match amicaux supplémentaires allaient venir compléter la préparation.

Deux matchs en trois jours, contre deux clubs belges, en Belgique. Le mercredi 22 juillet, les hommes de Rudi Garcia se mesureront à La Gantoise. Le vendredi 24, ils affronteront le Royal Antwerp. Deux matchs qui se disputeront à huis clos. Rudi Garcia semble inquiet après la défaite face aux Rangers (2-0), jeudi soir.

Après les victoires face à Port-Valais et Nice, puis le Tournoi Veolia en cours contre les clubs de Glasgow (le Celtic et les Rangers), les Gones concluront donc sa préparation les 22 et 24 juillet. Une semaine tout juste avant de se rendre au Stade de France pour affronter le PSG en finale de la Coupe de la Ligue (31 juillet).

Les Lyonnais se focaliseront ensuite sur le dernier objectif de la saison, la Ligue des Champions. Le 7 août prochain, ils se déplaceront sur la pelouse de la Juventus pour tenter de conserver l’avantage acquis lors du match aller (1 à 0). En cas de victoire, ils atteindront le Final 8 de la compétition au Portugal.