OL : Dhorasoo et Govou face aux électeurs, il n’y a pas eu match

Les deux anciens coéquipiers de l’OL, Sidney Govou et Vikash Dhorasoo, étaient hier face aux électeurs lors du 1er tour des municipales.

C’était hier, comme vous le savez, le premier tour des élections municipales en France. A défaut de savoir si le second aura lieu dimanche prochain, les résultats ont été partiellement connus hier soir et confirmés ce matin. C’est le cas pour deux anciens coéquipiers de l’OL, Vikash Dhorasoo et Sidney Govou.

Le premier d’entre-eux, entre autres consultant télé, se présentait dans le 18e arrondissement de Paris sur la liste de la France Insoumise. En première place et donc éligible. Son score, de 9,3%, ne permet pas, toutefois, à Dhorasoo de se qualifier pour le second tour. Sidney Govou, lui, soutien affiché de Yann Cucherat à Lyon, figurait en 18e position sur une liste Divers Droite, à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans le Rhône.

Ce soir, notre liste @DecidonsParis obtient ~ 9,09% des suffrages dans le #75018. Malheureusement, nous échouons de peu à être présents au 2nd tour. Je remercie les https://t.co/Px0v3R6IqB.s qui ont porté leur choix pour un chgmt citoyen, écologiste et humaniste. #Municipales2020 — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) March 15, 2020

Cette liste, menée par Marie-Hélène Mathieu (Divers Droite) est arrivée nettement en tête avec 48,97% des suffrages.