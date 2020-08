OL : face à Manchester City, une recrue ne veut pas être en position de « victime »

true

Interrogé par Goal, Karl-Toko Ekambi, ailier de l’OL, s’est montré conquérant avec le quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City.

L’OL veut aller au bout de son rêve européen. Après avoir éliminé la Juventus, en 8e de finale, les Gones se prennent à rêver d’un autre exploit en quart finale de la C1. Cette fois, les hommes de Rudi Garcia défieront Manchester City, à Lisbonne. Une autre paire de manche tant les hommes de Pep Guardiola ont montré de la qualité en Ligue des Champions, cette saison, notamment face au Real Madrid.

Interrogé par Goal, Karl-Toko Ekambi croit en ses équipiers. Il ne veut pas que les Rhodaniens attaquent la rencontre avec la peur au ventre. « Je ne dirais pas qu’on a un rôle de Petit Poucet. Si on est là, c’est qu’on fait partie des huit meilleures équipes d’Europe cette saison en Ligue des champions. Il faut se mettre en tête que City est une grande équipe, mais l’OL aussi a réussi à se qualifier. Il faut penser à nos forces, se dire que tout est possible sur ce match. Il est possible qu’il y ait moins de pression chez nous. Mais, on sait aussi qu’on joue notre saison sur ça, un petit peu, on joue aussi notre saison là-dessus puisqu’on rebascule sur le championnat 2020-2021 ensuite. » Pour être européen la saison prochaine, les protégés de Jean-Michel Aulas doivent remporter la Ligue des Champions.

En tout cas, une chose est certaine, l’OL n’est pas impressionné par Manchester City. Karl-Toko Ekambi a une faim de lion à l’approche du rendez-vous, programmé samedi. « On a beaucoup de détermination, surtout vu les grosses équipes qu’il reste en face. À la limite, il vaut mieux que Manchester City nous voit comme un Petit poucet, et nous néglige. Mais on doit se dire qu’on peut le faire. 80% des gens pensaient qu’on ne passerait pas à Turin, mais on a réalisé ce qu’on voulait. Donc on va jouer pour gagner et se qualifier. »