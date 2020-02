OL : Garcia, Aulas, Aouar…Dugarry découpe les Lyonnais comme rarement

true

Il a la critique facile. Surtout depuis qu’il doit animer une émission sur les ondes de RMC. Consultant, parmi tant d’autres, Christophe Dugarry a cette fois décidé de s’en prendre à Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL.

Qui, au travers de ses propos après la défaite face au PSG dimanche soir au Parc des Princes (2-4), l’a visiblement bien agacé. Car si les Lyonnais sont en effet revenus dans le match, ils le doivent uniquement aux…joueurs de Thomas Tuchel.

« Arrêtez de nous prendre pour des jambons »

Extraits : « Arrêtons de vouloir sortir un quart d’heure ou vingt minutes parce que les Parisiens étaient tranquilles dans un fauteuil. Ils doivent leur salut et leur retour dans le match seulement et uniquement à des Parisiens qui se sont déconcentré. Et ça s’arrête là. Le reste c’était d’une pauvreté, c’est affligeant. Les deux latéraux, ils sont horribles. Marcelo, à part mettre des coups, il est dépassé sur chaque accélération. Aouar, une nouvelle fois transparent. Après, c’est le rôle de Rudi Garcia. S’il a envie de se ridiculiser en sortant des explications qui ont ni queue ni tête, ok. Si Jean-Michel Aulas veut nous dire que c’est la 14e qualification en Ligue des Champions, qu’ils sont encore en lice dans toutes les compétitions. Pas de problème, mais arrêtez de nous prendre pour des jambons. Le match de l’OL n’est pas bon. Arrêtons de vouloir sortir du positif de ça, ce n’est pas possible. »