OL – Juventus (1-0) : Lyon crée l’exploit, Madame Mendes pleure

true

A l’OL, cette saison, il est fréquent que certaines femmes de joueurs s’expriment au nom de leurs maris. Ce fut notamment le cas de l’épouse de Marcelo, au plus fort des querelles de ce dernier avec les supporters. Hier soir, alors que les joueurs de Rudi Garcia réalisaient un véritable exploit face à la Juventus (1-0), Madame Thiago Mendes a fait part de son désarroi.

Une larme à l’oeil

En cause, bien entendu, le fait que son milieu de terrain de mari ne soit pas titulaire et ne rentre pas en cours de match. Et lorsqu’on voit la photo sur son compte insta, on ne peut plus explicite…, on comprend bien que le but de Lucas Tousart ne lui a (vraiment) pas sauvée sa soirée…