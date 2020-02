OL – Juventus : Anthony Lopes ne craint pas que Cristiano Ronaldo à la Juve

true

Gardien de l’OL et coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection, Anthony Lopes va retrouver CR7 mercredi pour le 8e de finale aller de Ligue des champions entre les Gones et la Juventus Turin. L’occasion pour lui de dire tout le bien qu’il pense de son compatriote. “C’est le capitaine de l’équipe en sélection. C’est quelqu’un qui se donne à fond pour le groupe. Il essaye de le mettre dans les meilleures dispositions, sur et en dehors du terrain. J’ai eu la chance de pouvoir le côtoyer. Je trouve que c’est un capitaine assez extraordinaire, une personnalité extraordinaire. C’est un grand homme. J’ai pu le connaître dans les grandes compétitions. Voir ce qu’il fait au quotidien, c’est incroyable. Avec Messi, ce sont des joueurs qui sont capables de créer la différence, individuellement et collectivement. Ils peuvent te faire gagner un match”.

Marcelo sur OL-Juventus en @ChampionsLeague : « C’est possible de les battre, si on fait un bon match. » « Si on fait un match avec du caractère et de la concentration, c’est sûr qu’on peut les battre. » #Telefoot pic.twitter.com/lu2s8alZ4s — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 23, 2020

Si CR7 sera le danger n°1 de l’OL mercredi, Lopes se méfie avant tout du collectif de la Vieille Dame. « Surveiller un seul joueur serait un mauvais choix de notre part car avec les joueurs extraordinaires qui sont autour de Cristiano, le danger peut vraiment venir de partout. Les joueurs tels que Cristiano Ronaldo peuvent faire la différence individuellement mais aussi bien faire jouer leurs partenaires. Ils peuvent faire gagner un match tout seul ou collectivement. Il faudra être prêt, à 200% au coup d’envoi. »