OL : la promesse de Marçal aux supporters lyonnais

Avant le match entre l’OL et le Stade de Reims vendredi, Rudi Garcia et Fernando Marçal étaient en conférence de presse, en début d’après-midi. Expulsé lors de l’élimination en Coupe de France face au PSG (1-6), Marçal est revenu sur la défaite des Gones à Lille (à-1). Un revers qui les relègue à 10 points du LOSC et à 11 de Rennes, 3e.

🎙 Marçal est en conférence de presse avant #OLSDR : » Les matches à huis clos sont un peu bizarres. On va pouvoir écouter le coach pendant le match. Il va nous manquer le 12ème joueur, à savoir les supporters. pic.twitter.com/PdRKa8qWPR — Olympique Lyonnais (@OL) March 11, 2020

Une qualification pour la prochaine Ligue des champions paraît compromise mais le défenseur y croit toujours. « Mathématiquement, on est loin au classement. On ne peut pas dire que l’on va finir 4e ou 5e mais on va tout donner pour finir européen », a soutenu le Brésilien.

Marçal a aussi évoqué la perspective de jouer à huis clos les prochains matches et ce dès vendredi contre Reims. « C’est un peu bizarre de disputer un match à huis clos. Ce n’est pas habituel d’entendre notre coach, surtout quand on est de l’autre côté du terrain. C’est différent. On va apprendre des choses qui vont nous aider pour bien faire notre travail face à Reims. Quand on a nos supporters, c’est un douzième homme. Sans eux, c’est mieux pour l’adversaire. »