OL : l’affaire Marcelo désole un ancien taulier du club

Les débordements entre supporters et joueurs de l’OL suite à l’affaire Marcelo n’en finissent plus de faire réagir les observateurs du club.

Difficile, au vu du contexte cette semaine, de deviner que l’OL vient de valider son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La brouille entre les supporters et Marcelo, que de nombreux joueurs comme Memphis Depay ont défendu, est venu ternir cette satisfaction européenne.

Du côté des anciens du club, on se montre désolé par ces événements. Ancien cadre des Gones à leur époque glorieuse, Philippe Violeau s’est montré « attristé » dans « 20 Minutes ». « D’autant plus quand il y a une issue favorable comme c’était le cas ici. On est passé d’une soirée joyeuse à une morosité générale en quelques minutes. »

Pour l’ancien milieu défensif de l’OL, qui confie avoir « eu quelques échanges avec les ultras » de son temps, la modernité n’aide pas à régler ce conflit. « Aujourd’hui, tout est démesuré et amplifié par les réseaux sociaux et prend des proportions qui n’ont rien à voir avec le foot », a regretté Violeau.