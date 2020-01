OL : le meilleur joueur lyonnais en 2020 est clairement identifié

true

Depuis le début de l’année 2020, l’attaquant de l’OL, Moussa Dembélé, marche sur l’eau. Et marque même à chaque match.

Les matches se suivent et se ressemblent. Du moins pour l’OL qui ne cesse d’enchaîner les succès depuis plusieurs semaines. Ligue 1, Coupe de France, finale de Coupe de la Ligue (face au PSG) et huitième de finale de Ligue des Champions à venir face à la Juventus Turin, la formation de Rudi Garcia n’en finit plus de convaincre.

Et si le collectif fait beaucoup, un joueur est à mettre en lumière. Son nom ? Moussa Dembélé. L’attaquant français affiche en effet une statistique ahurissante : depuis le 1er janvier 2020, en sept matches, il s’est offert le luxe de marquer à huit reprises. Ce qui fut d’ailleurs le cas hier soir, en Coupe de France, face à l’OGC Nice.

Prochain rendez-vous pour les Gones, et pour Dembélé, l’Allianz Riviera, de nouveau, mais cette fois en championnat. Ce sera dimanche à 15 heures. Avec Dembélé buteur ?