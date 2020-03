OL : les stats impressionnantes de Bruno Guimarães

true

Encore excellent hier à la baguette du jeu lyonnais, le jeune milieu brésilien Bruno Guimarães a déjà trouvé sa place dans le onze de départ de Rudi Garcia à l’OL, à savoir en pointe basse d’un 4-3-3 où il laisse plus de liberté offensive à Lucas Tousart et Houssem Aouar.

Le milieu de 22 ans a été élu homme du match par les téléspectateurs de Canal+.

Et Opta publie ce lundi ses stats, qui parlent d’elles mêmes : « Parmi les joueurs de Lyon toutes compétitions confondues depuis son 1er match le 21 février : 90% de passes réussies (167/185) – 1er 24 ballons récupérés – 1er 4 dernières passes avant un tir – 1er ex-aequo 22 duels gagnés – 2e ex-aequo. » Inutile d’aller chercher plus loin le Monsieur Plus des Gones…