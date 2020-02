OL : Memphis Depay retouche déjà le ballon !

true

« Le foot ma manque » : avant-hier, Memphis Depay, l’attaquant de l’OL, avait posté ce message sur son compte Twitter. Mais le foot devrait bientôt moins lui manquer. En effet, ce mercredi, le Néerlandais poste un autre message avec une vidéo où on le voit faire des exercices et retaper dans le ballon.



Deux mois, seulement, après son opération des ligaments croisés, l’ancien joueur de Manchester United semble donc en avance sur son programme de rééducation. A la vitesse où il se soigne, et en dépit de certains commentaires inquiets de médecins néerlandais, on est en droit de se demander si la saison de Memphis Depay est vraiment terminée. Lui, qui on vous le rappelle, rêve d’Euro 2020 avec son pays.