OL : Memphis Depay, une vidéo et des regrets

L’attaquant de l’OL, Memphis Depay, est revenu au sommet de sa forme. Une vidéo en atteste. L’OL aurait pu compter sur lui en fin de saison.

C’était au mois de décembre dernier. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Memphis Depay, l’attaquant néerlandais de l’OL, disait aussitôt adieu à la saison 2019-2020. Avant que l’épidémie du coronavirus apparaisse et que le championnat, pour le plus grand regret de Jean-Michel Aulas, soit arrêté.

Depuis, le buteur batave n’a eu cesse de vouloir gagner du temps et de se rééduquer pour tenter d’être prêt en vue de l’Euro qui, lui-aussi, a été reporté. Visiblement, et comme en atteste cette vidéo présente sur le compte Instagram du joueur, Depay a bien travaillé. Et a retrouvé toute son adresse devant le but.

L’OL, si le championnat avait repris, aurait pu donc compter sur son attaquant. Et espérer une fin de saison réussie, capable de l’envoyer en Ligue des Champions.