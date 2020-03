OL – Mercato : Cherki sur les tablettes de la Juve, du Barça et du Real Madrid !

true

Le jeune prodige de l’OL Rayan Cherki aurait tapé dans l’oeil de la Juventus, du FC Barcelone et du Real Madrid. Rien que ça !

C’est Calciomercato, le site italien, qui le révèle : le prodige de l’OL Rayan Cherki, lancé cette saison dans le grand bain à tout juste 16 ans, est dans le viseur de la Juventus Turin, du FC Barcelone et du Real Madrid. Décisif mercredi en Youth League lors de la qualification de l’OL pour les ¼ de finale de la compétition contre l’Atalanta Bergame, Cherki serait considéré par la Juve, le Barça et le Real comme l’un des plus grands talents de demain.

Le site Bernabeu Digital, proche du Real, croit savoir que le club merengue a placé le jeune Gone tout en haut de sa liste. Mais la concurrence s’annonce forte. La Juve serait pour l’instant la mieux placée.