OL – Mercato : Diego Godin refroidit la piste lyonnaise !

Sur la demande de Rudi Garcia, l’OL s’est mis en recherche d’un défenseur central d’expérience. Courtisé, Diego Godin (35 ans) veut rester à l’Inter Milan.

L’OL va sûrement devoir abandonner sa piste privilégiée pour renforcer sa défense centrale. Annoncé dans le viseur de Jean-Michel Aulas en vue de la saison prochaine, Diego Godin (34 ans) a mis au clair son avenir. À l’heure actuelle, l’Uruguayen ne se voit pas quitter l’Inter Milan.

Pour épauler le fragile Joachim Andersen, l’OL voit d’un bon oeil de l’accompagnée d’un compère expérimenté. L’organigramme des Gones désirait relancer Diego Godin. Arrivée à l’Inter l’été dernier, le défenseur central est en difficulté. Il a participé qu’à 16 rencontres de Série A. Sous contrat jusqu’en 2022, la piste Godin était compliquée à conclure en raison de son salaire.

Et ce n’est pas les déclarations du joueurs qui vont donner de l’espoir à l’OL. Dans les colonnes du Corriere Dello Sport et d’AS, l’ancien roc de l’Atlético Madrid a exprimé son envie de rester en Italie : « Depuis que je suis à l’Inter, je me suis toujours bien senti dans le club et avec les supporters. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je me sens totalement partie prenante du projet. L’équipe est spectaculaire. Mon intention est d’aller au bout de mon contrat. Je veux profiter de cette merveilleuse aventure en Italie et avec le maillot Nerazzuri. J’ai l’intention d’aider ce club à gagner de nouveaux titres. »

Dans sa recherche d’un défenseur central expérimenté, l’OL peut déjà oublier une piste. Bruno Cheyrou, nouveau directeur sportif, pourra toujours se rabattre sur Mamadou Sakho (30 ans), actuellement à Crystal Palace.