OL – Mercato : Klinsmann (Hertha Berlin) va revenir à la charge pour Tousart

Selon RMC, Lucas Tousart, le milieu de l’OL, est la priorité de Jurgen Klinsman au Hertha Berlin. Mais une première offre a été refusée.

Critiqué par Juninho à son arrivée, Lucas Tousart n’en reste pas moins une valeur sûre de l’OL. Apparu à 17 reprises en Ligue 1 – pour 14 titularisations – le milieu de terrain de 22 ans a été l’un des Gones les plus utilisés et les plus réguliers de la première partie de saison. Cela lui vaut certains contacts.

L’offre du Hertha Berlin pour Lucas Tousart n’est pas un pari. Priorité de Klinsmann. Contact établi il y a plusieurs semaines. Berlin a de gros moyens, L’OL le sait et a refusé en connaissance. Une nouvelle offre, à la hausse, devrait suivre dans les prochains jours. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) 23 décembre 2019

Une offre de 20 M€ refusée

D’après RMC, l’ancien valenciennois est en effet ciblé par le Herta Berlin où Jurgen Klinsmann aurait fait de lui sa priorité au milieu. Mais l’OL aurait refusé une première offre de 20 M€ et les Berlinois se pencheraient à présent sur le Suisse Granit Xhaka, qui cherche à quitter Arsenal, pris en grippe par les supporters des Gunners.

Selon Manu Lonjon, le Herta devrait toutefois revenir à la charge pour Tousart, Klinsmann n’ayant pas renoncé à l’enrôler. Affaire à suivre, donc.