OL – Mercato : le Hertha va insister pour Tousart, son remplaçant déjà trouvé ?

true

En ce début de Mercato hivernal, l’OL doit s’activer sur tous les plans. Du côté des arrivées, le dossier Toko Ekambi est notamment creusé par les dirigeants lyonnais. Mais les Gones doivent aussi gérer les différentes approches pour leur joueur.

Alors que Moussa Dembélé n’en finit plus d’attirer les regards, la situation de Lucas Tousart est également compliquée. Il semble bien que le Hertha Berlin a fait du milieu lyonnais sa priorité. Après une première offre de 20 millions d’euros refusée ce vendredi d’après l’Equipe, l’OL pourrait voir le Hertha revenir à la charge et peut-être approcher la barre des 30 millions d’euros, somme à laquelle il deviendra difficile de dire non pour Tousart.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Selon le site du quotidien, en cas de départ de Tousart, la solution de rechange est établie : l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice, Jean-Michaël Seri. Un intérêt qui date déjà de quelques jours mais qui se heurte toujours, pour le moment, à l’intransigeance de Galatasaray qui refuse de rompre le prêt conclu avec Fulham cet été.