OL – Mercato : le transfert de Kadewere, prêté dans la foulée au Havre, officialisé

L’annonce ne surprendra personne puisque le président Aulas comme Rudi Garcia avaient annoncé son arrivée. L’OL a confirmé officiellement que Timo Kadewere était un joueur lyonnais. L’attaquant du Havre restera néanmoins en Normandie jusqu’à la fin de la saison.

En revanche, le club gone a donné un peu plus de détails sur les montants du transfert par le biais d’un communiqué. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer le transfert de l’attaquant international zimbabwéen Tino Kadewere, en provenance du Havre AC, pour un montant de 12 M€, auquel pourra s’ajouter un maximum de 2 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future ».

Florian Maurice, responsable du recrutement, a affiché sa satisfaction d’avoir bouclé cette recrue. « Nous suivons Tino depuis un moment maintenant. Il a réalisé une première partie de saison exceptionnelle avec Le Havre AC. C’est un attaquant de pointe, très attiré par le but et qui travaille beaucoup pour l’équipe. Il peut également évoluer derrière l’attaquant ou à deux devant. En plus de cela, il a un super état d’esprit. »