OL – Mercato : l’échange entre Giroud et Dembélé fait débat

Deux échanges sont évoqués en ce début de Mercato sur la scène européenne : entre Paul Pogba et Adrien Rabiot, et entre Olivier Giroud et Moussa Dembélé. Chelsea cible l’attaquant de l’OL, qui verrait d’un bon œil l’arrivée du champion du monde 2018. Mais sur le plateau de l’émission L’Equipe Mercato hier, plusieurs consistants ont déconseillé à Giroud d’aller chez les Gones

Un accueil à la Valbuena pour Giroud à l’OL ?

« Aller à Lyon, ce serait se jeter dans la gueule du loup pour Giroud, chez Karim Benzema », a glissé Carine Galli. Même son de cloche pour un autre journaliste, Grégory Schneider : « On a vu ce que ça a donné avec Valbuena, à Lyon. Ce n’était pas sain. »

Régis Brouard, l’ancien coach de Niort et du Red Star, a quant à lui douté de l’envie de Giroud d’aller à Lyon. « Il a d’autres possibilités. J’ai des doutes sur sa volonté de retourner en L1, à Lyon. » L’Inter Milan aurait les faveurs de l’attaquant international, également dans le viseur de la Juve, Crystal Palace et West Ham.