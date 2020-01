OL – Mercato : les dirigeants lyonnais recalés par Le Havre pour Kadewere ?

true

C’est une information qui est donnée depuis quelques minutes par nos confrères de l’Equipe : l’OL aurait essuyé un échec dans le dossier de l’attaquant du Havre, Tino Kadewere.

En effet, et alors que le club de Jean-Michel Aulas multiplie les dossiers pour dénicher la perle rare (Karl Toko-Ekambi, Hee-chan Hwang), l’attaquant du HAC aurait récemment été au centre de tractations entre les deux clubs. Mieux, et toujours selon le média, l’OL aurait transmis une première offre autour de 7 millions d’euros, assortie de bonus et d’un intéressement à la revente.

Proposition refusée par le club de Ligue 2 qui espérerait un tout autre montant pour lâcher son joueur au Mercato d’hiver.