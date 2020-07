OL – Mercato : une prestigieuse piste défensive est disponible !

true

Rudi Garcia, coach de l’OL, veut un défenseur central expérimenté pour la saison prochaine. Ciblé, Diego Godin (35 ans) n’est plus désiré à l’Inter.

À l’OL, la priorité du mercato estival est connue. Rudi Garcia souhaite s’adjoindre les services d’un défenseur central d’expérience pour accompagner Jason Denayer (25 ans) et Joachim Andersen (24 ans). Pour satisfaire les désirs du coach, le duo Juninho (directeur sportif) et Bruno Cheyrou (directeur de la cellule de recrutement) prospecte en Europe.

En plus de Mamadou Sakho (30 ans, Crystal Palace), la piste la plus sérieuse mène à Diego Godin. À 34 ans, l’ancien roc de l’Atlético de Madrid est en difficulté à l’Inter Milan. Il a joué 17 matches de Série A cette année en montrant un pâle visage. L’Uruguayen a posé ses valises l’année dernière en Lombardie. Il est engagé jusqu’en 2022 avec les Nerazzurri.

Conte ne veut plus de Godin, une aubaine pour l’OL ?

La Gazetta Dello Sport fait un point sur l’effectif d’Antonio Conte. L’entraîneur italien aurait déjà fait part à ses dirigeants des joueurs qu’il estime indésirables. Pas moins de huit joueurs, dont Alexis Sanchez (31 ans) et Victor Moses (29 ans), sont priés de faire leurs bagages dès ce mercato estival.

En tête de fil, on retrouve… Diego Godin ! La recrue sensation de l’intersaison a déçu l’ex-coach de Chelsea. Le natif de Rosario (Uruguay) va devoir trouver une porte de sortie malgré ses récentes déclarations à la presse : « Depuis que je suis à l’Inter, je me suis toujours bien senti dans le club et avec les supporters. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je me sens totalement partie prenante du projet. Mon intention est d’aller au bout de mon contrat. J’ai l’intention d’aider ce club à gagner de nouveaux titres. »

Très intéressé par les qualités de Godin, l’OL voit l’espoir renaître. Problème, les émoluments du joueur formé au Defensor Sporting Club. En Italie, l’ancien capitaine de l’Atlético de Madrid perçoit entre 5,5M€ et 6M€ par an.

Avec un contrat jusqu’en 2022, le capitaine de la Céleste durant le Mondial 2018 sera difficile à bouger. Pour espérer voir Godin rejoindre le Parc OL, les parties devront faire d’énormes concessions. En tout cas, le board lyonnais désormais sait : Diego Godin est disponible.