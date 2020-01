OL : OGC Nice, Toulouse, Lopes, mercato…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

Le groupe face à Nice

« On va patienter encore pour Anthony Lopes. C’est Ciprian Tataruşanu qui sera dans les buts à Nice. On va laisser tranquille Martin Terrier également. »

OGC Nice

« On ne va pas hiérarchiser les 2 matchs face à Nice. Il y en a déjà un jeudi. On sera à l’extérieur chez une bonne équipe. Il n’a pas été question de rester à Nice entre les 2 matchs. Les joueurs sont mieux chez eux pour récupérer. C’est mieux qu’ils restent en famille. Nice est une équipe complète et qui joue bien au ballon. C’est une équipe qui a de la technicité, de la vitesse, de la taille également. »

Toulouse

« On n’a pas pris de but contre Toulouse, c’est une bonne chose. On doit faire encore plus de clean sheet. Il y a une amélioration en 2020. »

« J’ai intégré Pierre Kalulu à l’entraînement depuis peu. C’est un garçon qui semble avoir du potentiel. Il a joué surtout latéral droit ces derniers temps. On a davantage besoin d’un défenseur central supplémentaire » #OGCNOL — Olympique Lyonnais (@OL) 28 janvier 2020

Mercato

« Je pense que rien ne va changer pour Lucas Tousart. C’était son souhait de terminer la saison avec nous, c’était aussi mon souhait et celui de tout le monde. On a trop de matchs de haut niveau pour pouvoir se passer de ses services. »