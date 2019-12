OL : Pour recruter Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas s’est attaqué à un lobby…

true

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a (toujours) le sens de la formule. Notamment lorsqu’il s’agit de se trouver des ennemis supposés.

Il n’en démord pas. Et ce ne sont pas les résultats actuels, qui ne sont toujours pas ceux espérés, qui vont faire changer d’avis Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Oui, l’homme fort du club a bien fait de choisir Rudi Garcia afin de succéder au flop Sylvinho.

Oui, toujours, JMA a bien fait d’aller à l’encontre d’un lobby surpuissant. Lequel ? Celui des médias ! Des propos tenus sur l’antenne de la chaîne du club, OL TV. « Concernant Rudi, nous avons analysé les choses. Et avec le recul, je suis convaincu que c’est une bonne décision. Il fallait quelqu’un avec beaucoup d’expérience, avec le cuir tanné et une grosse force de caractère pour aller contre le lobby des médias qui n’en faisaient pas leur favori. Il fallait quelqu’un de fort et il faut miser sur la durée. Rudi Garcia fait du bon travail. »



Rendez-vous en fin de saison

Sur la durée, ce sera en fin de saison. Notamment lorsque le président lyonnais attendra son équipe encore et toujours qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions…