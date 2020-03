OL – PSG (1-5) : Ménès refuse de tout mettre sur le dos de l’expulsion de Marçal

true

Ce jeudi matin, les joueurs de l’OL se sont réveillés avec une grosse valise sous le bras laissée par les joueurs du PSG. Pourtant, les Gones n’ont pas du tout démérité. Sur son blog, Pierre Ménès a résumé le sentiment général. « Pendant une heure, l’OL a tenu la dragée haute au PSG et a même souvent dominé, notamment dans le pressing où les Rhodaniens étaient plus consistants que les Parisiens ».

Le tournant de la partie est intervenu au moment du penalty concédé par les Gones sur une main de Marçal qui lui a valu un deuxième carton jaune. S’il ne reproche rien à l’arbitre de la rencontre, le consultant du CFC estime tout de même que la règle est mal faite. « Alors le penalty n’est pas contestable. Ce qui l’est, c’est ce deuxième carton jaune qui amène l’expulsion de Marçal. Alors je sais bien que c’est le règlement : main dans la surface, c’est jaune. Mais quand le règlement est complètement con… Alors on ne va pas demander à Ruddy Buquet d’être un pionnier et de ne pas respecter le règlement. Mais il faudrait que les instances arbitrales se penchent sur ce genre de cas et essaient de faire évoluer les choses ».

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

S’il reconnaît que cette décision a forcément eu un poids importante dans la rencontre, Pierre Ménès estime néanmoins que cela n’explique pas totalement l’explosion physique des joueurs lyonnais, qui serait peut-être arrivée tôt ou tard. « Les Lyonnais auront beau jeu de dire que cela a faussé la fin de match. Je ne crois pas que l’expulsion soit la raison principale de l’explosion lyonnaise dans la dernière demi-heure. Le milieu lyonnais Tousart-Aouar-Guimaraes en était à son troisième match très intense en huit jours et a un peu explosé physiquement. Et quand tu exploses physiquement face à des joueurs comme Mbappé… »