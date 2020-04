OL : quand les Lyonnais étaient « des joueurs invincibles »

true

Dans un entretien accordé à Soccerpopulaire, l’ancien milieu de terrain de l’OL, Jérémy Clément, est revenu sur les glorieuses années lyonnaises.

C’est un long entretien, riche en anecdotes et en souvenirs. Accordé par Jérémy Clément au site Soccerpopulaire, au cours duquel le milieu de terrain revient sur sa riche carrière à l’OL, au PSG, aux Rangers de Glasgow et à l’ASSE notamment. Clément, de toute évidence et en dépit du temps qui passe, n’a rien oublié de ses années lyonnaises. Et donne même une explication assez simple au fait que l’OL ait si longtemps tout gagné en France.

« Ce qui ressort du cette période, c’était notre côté invincible. On avait la sensation que rien ne pouvait nous arriver, qu’on allait entrer sur le terrain et qu’on allait gagner. Il y avait tellement de joueurs au-dessus. du lot. Si on prend le onze titulaire de Lyon de cette période, c’est un peu comme Paris actuellement. En plus des grands joueurs, il y avait une bonne ambiance dans le groupe. Au-delà d’être des super joueurs, c’était des bons mecs et des compétiteurs. Que ce soit à l’entrainement ou en match, c’était un haut niveau de compétition.

« L’OL devait tout remporter et cette période reflète bien cet état d’esprit inculqué. »

Mais quand je suis arrivé en pro, j’étais habitué à cette pression et cette culture de la gagne. Du centre de formation jusqu’à l’équipe pro, nous sommes programmés pour gagner. A Lyon, il fallait gagner le championnat de France en moins de quinze ans, moins de dix-sept ans, la coup Gambardella, le championnat des réserves. L’OL devait tout remporter et cette période reflète bien cet état d’esprit inculqué. »