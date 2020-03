true

Depuis hier soir, Jean-Michel Aulas est revenu au centre de l’actualité. Pour avoir réclamé une « saison blanche » en Ligue 1 qui ferait évidemment les affaires de l’OL, le président lyonnais s’est attiré les foudres de beaucoup d’observateurs.

Et du côté de la LFP, on a rapidement fait en sorte d’éteindre l’incendie. Après Nathalie Boy de la Tour, c’est le directeur général de la LFP, Didier Quillot, qui s’est exprimé sur le sujet à RMC. « Nous avons un engagement vis-à-vis des diffuseurs et ne pas le faire nous exposerait à un risque économique. Notre seul objectif est que les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 aillent à leur terme », a assuré Quillot qui n’a « pas envie de commenter les propos des uns ou des autres ». Le directeur général de la LFP souhaite donc que la saison se termine notamment « pour éviter les recours ».

Estimant que la réunion de mardi à l’UEFA sera décisive, Quillot donne néanmoins quelques pistes d’espoir pour finir le championnat. « On peut jouer jusqu’au 30 juin et tous les trois jours, ça nous laisse des possibilités pour terminer la saison. On peut donc jouer 10 matchs en 30 jours. Il y aussi le calendrier des équipes encore engagées dans les Coupes d’Europe, la finale de la Coupe de la Ligue et celle de la Coupe de France ». Enfin, dans le cas extrême où la saison ne pourrait pas se terminer, Didier Quillot prévoit que « la commission des compétitions de la Ligue fera une recommandation au conseil d’administration ». Un scénario qu’il faut espérer ne pas voir se dérouler…