OL : Rémi Garde fait le buzz en Belgique

L’ancien entraîneur de l’OL, le Français Rémi Garde, était annoncé depuis ce matin sur le banc de touche du Standard de Liège. Information démentie.

On vous le disait plus tôt ce matin sur notre site : Rémi Garde, ancien joueur et ex-entraîneur de l’OL, était annoncé au Standard de Liège afin de succéder à Michel Prud’homme. Un rebond significatif pour l’ancien milieu de terrain, lui qui a été licencié il y a plusieurs mois de l’Impact Montréal.

L’information, donnée par la Dernière Heure, a provoqué depuis ce matin en Belgique de nombreuses réactions. Ainsi qu’un démenti. En effet, et c’est cette fois la RTBF qui est formelle : Rémi Garde ne sera pas le prochain entraîneur du Standard. Pis, il n’aurait pas eu le moindre contact avec les dirigeants du club belge depuis…trois ans !