OL, Stade Rennais – Mercato : Garcia fait le point sur les cas Terrier et Gouiri

En conférence de presse, Rudi Garcia a ouvert la porte à un départ d’Amine Gouiri (20 ans). En revanche, le coach de l’OL veut conserver Martin Terrier (23 ans).

À l’OL, la saison 2019-2020 est toujours en route. Qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue (31 juillet), et toujours en lice en Ligue des Champions (8e de finale retour face à la Juventus, 7 ou 8 août), les Lyonnais préparent aussi le mercato estival. Décevants 7e de Ligue 1, les hommes de Garcia devront faire mieux la saison prochaine. Mais, l’organigramme des Gones doit gérer les envies d’ailleurs d’Amine Gouiri et de Martin Terrier.

Présent en conférence de presse ce mercredi à Evian où l’OL est en stage de préparation, Rudi Garcia a exprimé son envie de conserver Martin Terrier (23 ans) : « Je veux que Martin Terrier reste. C’est un joueur avec de grandes, grandes qualités. J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances. On a beaucoup, beaucoup de concurrence devant. Certainement que le secteur offensif ne va pas rester comme ça et qu’il y aura un départ. » L’ancien joueur du RC Strasbourg est courtisé par le Stade Rennais. Florian Maurice verrait d’un bon oeil d’amener le natif d’Armentières dans ses bagages. Pourtant, Terrier se serait déjà mis d’accord avec les pensionnaires du Rhoazon Park.

L’OL ouvre la porte à un départ de Gouiri

Rudi Garcia s’est montré moins intransigeant sur le cas Amine Gouiri. À 20 ans, le buteur formé à l’OL a besoin de jouer pour lancer sa carrière professionnelle. Sur les tablettes de l’OGC Nice, l’international français moins de 21 ans dispose d’un bon de sortie dixit le coach de l’OL : « C’est bien pour Amine d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ici à Lyon, il y a trop de concurrence. J’aime le joueur et l’homme. J’ai été peiné de ne pas pouvoir lui donner plus de temps de jeu mais quand vous avez l’un des meilleurs buteurs du championnat (Moussa Dembélé) à sa place et d’autres joueurs qui peuvent être performants à sa place… On a pris aussi Tino Kadewere. Donc l’objectif, c’était de permettre à Amine d’aller progresser ailleurs. »