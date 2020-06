OL, Stade Rennais – Mercato : Odsonne Edouard sème des indices sur son avenir

true

Courtisé en Ligue 1 (OL, Stade Rennais), Odsonne Édouard (22 ans) a évoque ses ambitions personnelles pour la suite de sa carrière.

Son profil est sur les tablettes de l’OL, le Stade Rennais et même d’Arsenal. Odsonne Édouard (22 ans) est un attaquant d’avenir. Désigné joueur de la saison par les supporters du Celtic, l’ancien du PSG s’est fait un nom de l’autre côté de la Manche.

Sous contrat jusqu’en 2022 en Écosse, Édouard vient de réaliser une saison pleine avec 27 buts et 19 passes décisives en 45 apparitions. Des statistiques affolantes qui aiguisent l’appétit. L’OL et le Stade Rennais s’intéressent avec attention au profil de l’international français Espoirs. Les deux clubs préparent respectivement la suite de Moussa Dembélé (23 ans) et M’Baye Niang (25 ans). Le constat est le même pour Arsenal. En pleine reconstruction, les Gunners pourraient vendre Aubameyang, en fin de contrat en 2021.

Dans un entretien accordé au Daily Mail, le natif de Kourou s’est exprimé sur son ambition future : « Remporter un 10e titre de champion d’Écosse consécutif est très important pour le club, les joueurs et les fans. Bien sûr, j’adorerais en faire partie. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur mais je veux en faire partie. »

Édouard se sent bien à Glasgow et ne s’intéresse, pour le moment, pas aux rumeurs de transfert : « Pour le moment, je suis toujours sous contrat avec le Celtic. Ma priorité est de rejouer au football. L’intérêt d’Arsenal ? Ça montre que je travaille dur et que je fais les bons choix en tant que joueur. C’est flatteur, mais je me concentre simplement sur le fait de bien jouer avec le Celtic. C’est ce sur quoi je suis concentré en ce moment. » Encore calme, le mercato estival est encore loin d’être lancé. Il pourrait encore bien réserver des surprises à Odsonne Édouard.